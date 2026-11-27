Guerre e Ue, fronti caldi – Mentre il Mondo tutto intorno brucia, i pompieri europei gettano benzina sul fuoco invece che acqua: il vertice straordinario convocato per risolvere la diatriba sul quadro finanziario pluriennale dell’Ue, cioè sulle spese da sostenere nel periodo 2028-2034, si chiude prima del previsto, la notte tra giovedì e venerdì. Il flop fa titolare a Politico: “I leader dei 27 boicottano il loro summit”.

Differenze di posizione e di interesse, calcoli elettorali, ma anche una gestione dei lavori discutibile, contribuiscono al ‘patatrac’, le cui conseguenze pratiche sono, però, limitate, al di là di inevitabili drammatizzazioni e strumentalizzazioni: ci sarà un altro vertice, a metà dicembre, e, comunque, non c’è una scadenza pressante e cogente.

Tutti dicono sempre di volere definire il quadro del bilancio per tempo, con largo anticipo. Ma tutti sanno che poi si deciderà all’ultimo momento utile – in questo caso, l’anno prossimo -. Proprio come avviene nei sinoli Stati con la legge finanziaria: gli italiani lo sanno meglio di tutti, visto che il voto decisivo del Parlamento arriva spesso tra Natale e Capodanno – e anche quest’anno sarà probabilmente così -.

A complicare le cose, in questa circostanza, le scadenze elettorali: non tanto il voto in Spagna, domenica, quanto le presidenziali in Francia in primavera e le politiche in Italia.

Ue: un flop annunciato e le scadenze elettorali

Che il flop fosse annunciato lo facevano capire le dichiarazioni dei leader all’arrivo a Bruxelles: critiche unanimi al compromesso proposto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che per i ‘frugali’ tagliava troppo poco rispetto alle proposte iniziali della Commissione europea – meno di 2000 miliardi di spese per sette anni – e per gli ‘amici della coesione’ – 17 Paesi, con Italia e Romania a fare da portavoce – tagliava troppo.

La premier italiana Giorgia Meloni aveva subito messo le cose in chiaro: “No a un bilancio dell’Ue in cui dobbiamo mettere di più e ricevere di meno”. E così è stato, per ora. Al prossimo round, si vedrà.

L’unico punto fermo venuto dai consulti a Bruxelles è la scelta del nuovo presidente della Bce, cioè la Banca centrale europea, , avvenuta in seno all’EuroSummit, la riunione dei leader dei Paesi che hanno l’euro: sarà lo spagnolo Pablo Hérnandez de Cos, già governatore della Banca di Spagna e attualmente presidente della Bri, la Banca dei regolamenti internazionali, a succedere alla francese Christine Lagarde nel ruolo che fu di Mario Draghi.

Ucraina, Iran e gli orrori dei conflitti: uccisi due tecnici italiani

Gli orrori delle guerre sembrano essere rimasti fuori dalle stanze del Consiglio europeo, nonostante l’emergere della minaccia concreta di un conflitto esteso, con attacchi ucraini a navi russe nel porto di Bengasi in Libia e l’uccisione, ieri, in Kuwait di due tecnici italiani: episodi che confermano che nessuno può sentirsi sicuro di fronte all’espansione della violenza come metodo per risolvere controversie.

Invece, gli orrori delle guerre filtrano nei titoli di molti grandi media Usa. La Cnn apre con gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente ed evidenzia l’episodio costato la vita a due tecnici italiani della Rheinmetall in un presunto attacco iraniano nel Kuwait, precisando subito che Teheran nega qualsiasi responsabilità. Ma la maggiore attenzione è per gli attacchi portati nelle ultime settimane dai ribelli sciiti filo-iraniani dello Yemen, gli Huthi, alle infrastrutture petrolifere saudite, mentre i sauditi intensificano la controffensiva sullo Yemen.

I due tecnici italiani morti nell’attacco di droni in Kuwait lavoravano per la multinazionale tedesca dell’armamento Rheinmetall: sono Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, e Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma.

La Fox punta l’attenzione sul fatto che l’Iran accusa l’Ucraina di mettere in scena attacchi con droni nell’area del conflitto, con suoi nuclei operativi presenti in Siria e nel nord dell’Iraq: i due tecnici italiani sarebbero rimasti vittime di un episodio del genere. Sotto il banner “falsi attacchi”, la Fox attribuisce l’affermazione a un esperto iraniano Mohammad Marand: gli attacchi saranno magari ‘messe in scena’, ma l‘uccisione dei due tecnici italiani è una tragedia reale.

Della guerra in Iran, il Washington Post racconta che Teheran sta imponendo drastiche limitazioni alla propria popolazione, perché avverte sempre di più gli effetti della pressione economica esercitata dagli Stati Uniti con le sanzioni e il blocco dei porti iraniani: Teheran ha ridotto o cancellato sussidi per il pane e la benzina, aggravando l’insoddisfazione della popolazione verso il governo mentre la crisi economica peggiora dopo quasi nove mesi di guerra – lo saranno domani -.

Con un aspetto particolare della guerra in Ucraina apre il New York Times, che racconta la storia di mercenari brasiliani attirati con l’illusione di alti salari a combattere con le unità russe: decine di loro – scrive il giornale, riportando numerose testimonianze – sono stati ingannati, derubati e spediti in prima linea con un addestramento sommario, dove molti di loro hanno perso la vita.