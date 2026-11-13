Nvidia: scandalo scherma sviluppi negoziati Iran / Ucraina

Gli sviluppi dello scandalo che investe il gigante dei chips Nvidia, con le dimissioni annunciate dell’amministratore delegato Jensen Huang, schermano, stamane, nelle cronache internazionali, sviluppi divergenti dei negoziati su Iran e Ucraina. Per l’Iran, il presidente Usa Donald Trump dice “non abbiamo bisogno di un accordo” ed estromette dalle trattative il suo vice JD Vance, che, dopo il voto di midterm, ha contestato il conflitto. Sull’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin apre alla presenza degli europei al tavolo dei negoziati, nella prospettiva – è l’ipotesi – che si definisca un nuovo quadro della sicurezza europea.

Nvidia: scandalo rischia di travolgere Lutnick e coinvolgere Trump

Le dimissioni dell’ad di Nvidia Huang hanno ripercussioni industriali – l’avvicendamento al vertice dell’azienda -, finanziarie – il crollo in borsa dei titoli – e politiche. Qui, l”attenzione si concentra, almeno per il momento, più sul ruolo del segretario al Commercio Howard Lutnick che su quello del presidente Trump, di cui pure il New York Times scrive che ha continuato a sostenere Huang anche quando lo scandalo della sua relazione con una presunta spia cinese era scoppiato e stava allargandosi.

Ancora martedì, il magnate presidente – sostiene il giornale – ha chiamato Huang e lo ha spronato “a battersi” ed a restare al suo posto. Invito che ieri l’ad ha lasciato cadere, dimettendosi prima d’essere ‘fatto fuori’ dal cda della sua azienda. E sempre Trump ora appoggia Tim Cook di Apple per la successione a Huang.

La notizia delle dimissioni è venuta con un comunicato dalla stessa azienda, che stava per cacciare il fondatore dopo l’emergere del rapporto extra-coniugale con la presunta spia e di un’altra storia ncon una collega / dipendente in violazione del codice etico aziendale.

Il Wall Street Journal evidenzia vari retroscena delle dimissioni di Huang, che, quando già stava per dimettesi, aveva ridicolizzato chi stava per prendergli il posto, la nuova ad ad interim Colette Kress, che aveva messo in discussione alcune sue scelte: Huang aveva definito Kress con un’espressione che è l’equivalente del nostro ‘elefante in una cristalleria’. Il quotidiano indaga, inoltre, su chi sia, o sarebbe, il misterioso individuo che avrebbe presentato a Huang la presunta spia cinese e analizza l’impatto e il significato della vicenda Nvidia sulla geografia del potere nella Silicon Valley.

Il New York Times punta invece i riflettori su Lutnick e si chiede perché il segretario al Commercio abbia tenuto una linea morbida sulla vicenda Nvidia, mentre crescevano le sollecitazioni a controlli più severi nell’export verso la Cina: “I critici sostengono che Lutnick e il suo dipartimento – scrive il giornale – hanno protetto Nvidias anche quando erano crescenti le preoccupazioni per la vendita di chips per l’IA ad aziende come Megaspeed”.

Il capofila dei democratici alla Camera, e futuro speaker, Hakeem Jeffreys ha già espresso l’intenzione di chiamare Lutnick a spiegarsi di fronte al Congresso: a lungo termine, tutta questa intricata vicenda potrebbe ritorcersi contro Trump. C’è un riflesso di questa ipotesi su Politico, secondo cui l’amicizia di lunga data tra Lutnick e Trump potrebbe non bastare a salvare il segretario al Commercio. La Cnn nette in evidenza, accanto ai titoli sulle dimissioni di Huang, una galleria delle ‘trappole d’amore’ cui i servizi segreti di tutto il mondo, da Mata Hari in poi, ma potremmo persino risalire a Sansone e Dalila, hanno spesso fatto ricorso per strappare informazioni.

Iran / Ucraina: sviluppi contraddittori

Sui fronti di guerra, gli sviluppi dei negoziati di pace sono contraddittori, Con l’Iran, la rimozione del vice.presidente dalle trattative è forse conseguenza delle critiche di Vance al conflitto espresse dopo il voto di midterm. Secondo la stampa israeliana, continua il pressing del premier israeliano Benjamin Netanyahu sul presidente Trump per la ripresa dei bombardamenti sui siti nucleari iraniani.

Per l’Ucraina, i negoziatori statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner hanno ieri riferito a Dublino al leader europei e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dei colloqui avuti a Mosca. Sembra che il presidente Putin sia orientato a trasformare i colloqui sull’Ucraina in una trattativa sul quadro di sicurezza europeo: in questo contesto, ci sarebbe il via libera a una presenza europea.

I leader europei ne hanno ieri parlato alla riunione della Comunità politica europea e continueranno a discuterne oggi al vertice europeo straordinario convocato, però, su questioni interne all’Ue.

Gli sviluppi dei negoziati non incidono, per ora, sui fronti di guerra: continuano combattimenti e bombardamenti. Ieri, a San Pietroburgo, un ufficiale russo è stato vittima di un attentato all’autobomba.