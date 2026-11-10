Dopo midterm, sui fronti delle guerre e delle paci e su quelli della politica, è una settimana cruciale per il presidente Donald Trump, dopo la sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di martedì 3 novembre: da una parte, ci sono negoziati sull’Ucraina e fermenti con l’Iran; dall’altra, il Congresso è tornato ieri a riunirsi, dopo la pausa per il voto – è il ‘vecchio’ Congresso a maggioranza repubblicana: quello a guida democratica entrerà in funzione a gennaio -.

Dopo midterm: guerre e paci, l’agenda diplomatica

L’agenda diplomatica è fitta: ieri, Trump ha visto Tamim bin Hamad al Thani, emiro del Qatar, uno dei Paesi più attivi nella mediazione con l’Iran – e più esposti al conflitto -; e oggi, ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, riprendono i negoziati triangolari Ucraina–Usa–Russia, dove s’è trovato uno strapuntino per l’Europa.

Sullo sfondo, ci sono gli sviluppi dei negoziati in Israele per la formazione del governo, dopo che, domenica, il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato al leader dell’opposizione Dari Eisenkot, un ex capo di Stato Maggiore, l’incarico di cercare di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. Secondo media israeliani, il premier in carica Benjamin Netanyahu sollecita “quasi ogni giorno” Trump a riprendere i bombardamenti.

Non bisogna, però, aspettarsi passi avanti decisivi: non sull’Iran, dove Trump non ha ancora deciso se riprendere a bombardare o meno, anche se pare ora orientato a non farlo; e neppure sull’Ucraina – i leader europei che hanno recentemente parlato con il presidente russo Vladimir Putin ne mettono in dubbio la voglia di pace -. Trump, invece, rimprovera al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la “mancanza di rispetto” verso Putin, che ha invaso il suo Paese, e dice che “l’odio fra i due leader” è il maggiore ostacolo alla fine della guerra.

La prossima settimana, a margine del Vertice dell’Apec a Shenzhen, in Cina, il 18 e 19 novembre, ci potrebbe essere l’atteso incontro triangolare fra i leader di Cina, Russia e Usa, dove Iran e Ucraina dovrebbero essere all’ordine del giorno. Teoricamente, il formato potrebbe poi riproporsi a margine del Vertice del G20 in Florida a dicembre. Na è improbabile, e non è neppure auspicabile, che ne esca una Yalta del XXI Secolo.

Sullo sfondo, ci sono gli sviluppi dei negoziati in Israele per la formazione del governo, dopo che, domenica, il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato al leader dell’opposizione Dari Eisenkot, un ex capo di Stato Maggiore, l’incarico di cercare di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. Secondo media israeliani, il premier in carica Benjamin Netanyahu sollecita “quasi ogni giorno” Trump a riprendere i bombardamenti.

Dopo midterm: il fonte interno, attacco a Hegseth

Sul fronte della politica interna, Washington Post e New York Times preconizzano “tempi grami” per il segretario alla Difesa – o alla Guerra come piace a lui – Pete Hegseth, fautore dell’attacco all’Iran e poco incline ad aiutare l’Ucraina. Il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries, che a gennaio potrebbe divenire lo speaker della Camera, è favorevole ad avviare una procedura d’impeachment contro Hegseth: in un’intervista all’Abc, ha detto che l’ex conduttore della Fox “deve andarsene”.

E il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha introdotto fin da ieri una risoluzione per mettere il capo del Pentagono sotto accusa per avere agito incostituzionalmente nella guerra all’Iran ed avere abusato dei propri poteri eseguendo scientemente ordini illegali. E’ evidente che l’obiettivo ultimo della mozione di Massie è il presidente Trump, che impartiva gli ordini illegali.

La Casa Bianca ha reagito definendo “campata in aria” l’iniziativa di Massie. Hegseth ha ricordato che il deputato non siederà più in Congresso da gennaio, perché nelle primarie del suo partito era stato sconfitto da un candidato ‘trumpiano’ messogli contro per le sue critiche al presidente.

L’apertura del WP su questo tema è oggi molto articolata: si ricorda fra l’altro che, nella storia dell’Unione, solo in due casi una procedura di impeachment contro un ministro è andata in porto. E, del resto, è improbabile che l’azione di Massie vada fino in fondo, perché non ci sono i numeri e perché i tempi sono stretti – questo Congresso cesserà di esistere fra sette settimane -.

Ma il sasso lanciato dal deputato repubblicano del Kentucky potrebbe essere ripreso e rilanciato più forte nella prossima legislatura. La Cnn sottolinea il sostegno della Casa Bianca a Hegseth, divenuto “un test della credibilità di Trump”. Il NYT scrive che i democratici “spingono in modo aggressivo” perché alcuni esponenti dell’Amministrazione Trump rispondano delle loro responsabilità di fronte al Congresso.

Dopo midterm: fra i repubblicani, sfide a Vance

Un altro aspetto su cui si sofferma in particolare il Washington Post è l’emergere di diversi sfidanti al vicepresidente JD Vance nella corsa alla nomination repubblicana per Usa 2028: i suoi potenziali rivali “sentono l’odore del sangue della belva ferita” – l’immagine è persin troppo sanguinolenta –. Fra chi si dà da fare, ci sono i governatori della Florida Ron DeSantis e della Georgia Brian Kemp, entrambi a fine mandato, e il senatore del Texas Ted Cruz, che stanno tutti valutando se candidarsi alla nomination.

Vance, la cui candidatura non è stata ancora annunciata, ma è considerata ovvia, cerca di prendere le distanze da Trump. Scrive il WP: “Nonostante i cattivi risultati delle elezioni di midterm, Vance resta il favorito per la nomination, ma altri repubblicani esplorano le loro chances”. E c’è sempre, anche se l’articolo non la mette in evidenza, l’ipotesi che si faccia avanti il segretario di Stato Marco Rubio, che ha però smentito l’intenzione di dimettersi per coltivare ambizioni presidenziali.

Intervistato dal celebre programma ’60 minutes’ della Cbs, il presidente Trump ha riconosciuto che le politiche di deportazione dei migranti possono essere state “troppo dure” e avere negativamente inciso sulle scelte degli elettori e s’è di nuovo detto disposto a lavorare con i democratici.

Aperture già emerse subito dopo il voto di midterm e, poi, contraddette da atteggiamenti di sfida e di confronto, tipo il post in cui si presenta come Mr Veto e quello in cui ricorda che lui resta presidente con tutti i suoi poteri; oppure da decisioni come la promozione a capo dello staff della Casa Bianca di Stephen Miller, l’ideologo delle deportazioni, che proprio ieri ha sostenuto di non vedere il bisogno di cambiare linea. Jeffreys ha replicato che Miller “è un razzista integrale” e di non essere “minimamente interessato” a lavorare con lui.

Al magnate presidente, le contraddizioni non sono mai mancate. Ma anche gli elettori democratici non sono lineari: vincono a valanga, portano nel Congresso esponenti della sinistra del partito, ma in California, nello Stato più liberal dell’Unione, bocciano con un referendum la proposta di tassare di più i ‘super-ricchi’. La misura prevedeva un balzello ‘una tantum’ del 5% a carico dei contribuenti lee cui fortune eccedono un miliardo di dollari. La bocciatura è una vittoria per i leader democratici moderati, fra cui il governatore della California Gavin Newsom, che erano contrari al balzello perché avrebbe innescato un esodo dallo Stato dei ‘super-ricchi’.