Il presidente Usa Donald Trump, che parteciperà in settimana al Vertice dell’Apec a Shenzhen e avrà giovedì un inedito vertice trilaterale con i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping, va in Asia per parlare di nucleare, Iran e Ucraina, ma soprattutto con la speranza di rovesciare l’inerzia del momento politico, dopo che la sconfitta nelle elezioni di midterm ha indebolito la sua posizione politica interna.

Lo scrive l’Ap a chiare lettere, mentre gli strascichi del blocco dei voli di venerdì – gradualmente e faticosamente assorbito nel fine settimana – e degli sviluppi dello scandalo Nvidia fanno da sfondo alla missione cinese e dominano l’attualità statunitense. C’è meno spazio per il tema che più attira l’attenzione degli europei: i negoziati sull’Ucraina e l’intreccio di presunte proposte Usa e russe.

Anche secondo la Cnn, Trump punta a fare in Asia mosse che catturino l’attenzione mondiale, così da riaffermare la propria autorità e risollevare in patria la propria immagine. Non è però chiaro che cosa abbia in mente, tra nucleare, Iran e Ucraina.

Nvidia e blocco dei voli: Trump parte tra strascichi e polemiche

Per il New York Times, lo scandalo Nvidia getta un velo sull’incontro tra Trump e Xi, anche se non pare che il magnate presidente voglia incalzare l’omologo cinese su quanto appurato dall’intelligence statunitense, che cioè una spia cinese abbia circuito l’ex amministratore delegato del colosso dei chips Jensen Huang. La Cnn concentra l’attenzione sul segretario al Commercio Howard Lutnick, un amico di Trump che coltivava il rapporto con Huang e trascurava i controlli sull’export di chips: Lutnick sarà presto chiamato a renderne conto al Congresso.

Il Washington Post mette, invece, in promo piano la ricerca delle cause del blocco totale di venerdì del traffico aereo. Il presidente Trump e il segretario ai Trasporti Sean Duffy, attivissimo sui media nel fine settimana, hanno già individuato i capri espiatori: il Congresso e il presidente democratico Joe Biden e la sua precedente Amministrazione, che non avrebbero agito per adeguare le tecnologie della Faa, la Federal Aviation Administration.

Duffy non s’è scusato per quanto avvenuto, che ha innescato caos nei voli e negli aeroporti e disagi per milioni di persone, da arrivi o partenze mancati al rinvio di eventi sportivi del fine settimana, e ha sollecitato investimenti per 50 miliardi di dollari per ammodernare i sistemi. I democratici, invece. accusano lui e il presidente di non avere speso i fondi stanziati.

La Fox avverte che compagnie aeree e sistemi di controllo a terra del traffico aereo dovranno oggi affrontare il test del ritorno alla normalità. Il punto nevralgico della crisi esplosa venerdì è stato individuato in un router in Arkansas, proprio nel mezzo dell’Unione.

Ucraina: intreccio di proposte e tensioni tra Europa e Russia

Sui fronti dell’Ucraina, c’è fermento diplomatico, mentre le cronache militari sono tragicamente monotone: scontri in prima linea senza esiti concreti e bombardamenti notturni con vittime civili. C’è – o, meglio, ci sarebbe – un piano Usa che prevede la cessione alla Russia di tutto il Donbass (anche le aree non ancora occupate) e delle province di Cherson e Zaporizhzhia, in cambio dell’adesione alla Nato dell’Ucraina restante; e c’è – o, meglio, ci sarebbe – un piano russo che eslcude l’adesione dell’Ucraina alla Nato e, anzi, ipotizza l’uscita dalla Nato della Finlandia e l’arretramento delle postazioni dell’Alleanza dai Paesi Baltici, nel contesto di un nuovo assetto della sicurezza europea.

Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non piace né l’uno né l’altro piano: li giudica entrambi sbilanciati a favore della Russia e vi vede rischi per la sicurezza dell’Europa. Zelensky, inoltre, lamenta il persistente rallentamento delle informazioni fornite alla difesa ucraina da Starlink, la rete di satelliti di Elon Musk, che compromette le capacità di difesa aerea ucraine e rende più sporadica l’intercettazione di missili e droni.

Intanto, si inaspriscono le tensioni fra Ue e Russia. C’è stata un’ispezione dell’Ue su una sospetta ‘petroliera ombra’ russa nel Mediterraneo: la ‘flotta ombra’ aiuta Mosca ad aggirare le sanzioni sull’export di petrolio, usando strutture societarie complesse, bandiere di comodo e altri ‘trucchi’ per nascondere l’origine dei carichi. E il produttore estone di droni Treod Systems è stato bersaglio d’un tentativo di sabotaggio ordinato – afferma Tallinn – dal Cremlino: di co seguenza, l’Estonia ha ordinato la chiusura da dicembre delle frontiere con la Russia.

Iran: incertezza permane, mentre in Israele proseguono i negoziati sul governo

Persiste l’incertezza sugli sviluppi del conflitto con l’Iran, mentre in Israele proseguono i negoziati per la formazione di un governo dopo le elezioni del 27 ottobre. Il presidente Trump non esclude una ripresa delle ostilità; il regime iraniano alza il tono delle minacce di ritorsione in caso d’attacco (e avrebbe anzi compiuto azioni offensive contro obiettivi statunitensi nella Regione); gli Huthi, miliziani sciiti filo-iraniani, avanzano verso Aden nello Yemen, mentre le truppe filo-governative si ritirano.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, tuttora in carica, fa condurre azioni nella Striscia di Gaza che provocano ancora vittime e limita l’accesso di aiuti alle popolazioni colpite anche da un’ondata di maltempo. Negli Usa, fa scalpore una gaffe del presidente Trump, che dice che “nessuno è stato ucciso negli ultimi cinque mesi nella guerra all’Iran”, quando lo stesso Pentagono ha ammesso che 23 militari statunitensi sono caduti, 11 dei quali vittime di fuoco nemico.