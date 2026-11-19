Trilaterale di Shenzhen – Una Dichiarazione sulla Pace che non risolve nessuno dei conflitti aperti, ma che impegna Usa, Cina e Russia “a un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione atomica”, nella convinzione – esplicitamente affermata – che “una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe essere mai combattuta”.

La Dichiarazione è stata adottata e pubblicata al termine del vertice trilaterale tra i presidenti cinese Xi Jinping, statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, ma era già stata concordata prima del loro incontro: non è dunque frutto del loro confronto durato circa un’ora e mezza.

Nelle dichiarazioni introduttive, Xi, Trump e Putin hanno avevano detto che avrebbero discusso, tra gli altri temi, del disarmo nucleare e della guerra tra Russia e Ucraina. Al termine dell’incontro non c’è stata una conferenza stampa congiunta.

Trump ha subito lasciato Shenzhen, teatro del vertice dell’Apec, a margine del quale s’è volto l’inedito storico trilaterale Usa-Cina-Russia, a bordo dell’AirForceOne per tornare a Washington: è possibile che parli ai giornalisti sull’aereo.

Shenzhen: le conclusioni del trilaterale

Secondo la dichiarazione pubblicata, i tre leader “hanno avuto un approfondito scambio d’opinioni sulla situazione internazionale e hanno espresso il proprio impegno a mantenere stabilità strategica e sicurezza internazionale”.

L’agenzia ufficiale cinese Xinhua riferisce che il presidente cinese Xi considera “positivo, costruttivo e fruttuoso” il vertice trilaterale: i tre Paesi – dice – hanno trovato punti di convergenza sulla salvaguardia della pace mondiale. Xi ricorda che Cina, Russia e Stati Uniti combatterono fianco a fianco durante la Seconda Guerra Mondiale e sottolinea la necessità di custodire la pace, conquistata a caro prezzo. Per il leader cinese, le grandi potenze devono prendere sul serio le legittime preoccupazioni in tema di sicurezza di tutti i Paesi. Il dialogo e il negoziato, aggiunge Xi, rappresentano la strada corretta per risolvere le divergenze.

Tutte affermazioni estremamente generiche e, quindi, largamente condivisibili. Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, l’Ucraina non è stata un tema centrale dell’incontro trilaterale. In una conferenza stampa, prima di lasciare Shenzhen, Putin ha detto che “l’Ucraina e l’Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto” mentre s’è detto sicuro della volontà di pace di Trump, i cui compromessi lui avrebbe accettato.

Putin ha pure fatto sapere di avere discusso con il Consiglio di sicurezza russo una possibile tregua in alcune ore, ma che “dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci sarà un accordo” in tal senso. E’ quanto scrive l’agenzia Tass. Per Putin, la risposta agli attacchi al ponte “sarà molto più dolorosa”. La sezione stradale del ponte di Crimea ha subito gravi danni, ma la sezione ferroviaria è già stata ripristinata.

Shenzhen: la guerra dei Grandi alla Corte penale internazionale

Nella Dichiarazione sulla Pace, Xi, Trump e Putin affermano “la fondamentale importanza” – così nel testo – “del principio del consenso nazionale e del rispetto dell’immunità dei funzionari statali” e mettono in guardia la Corte penale internazionale (Cpi) e altri organismi analoghi “dall’abusare della propria giurisdizione”.

Cina, Usa e Russia non riconoscono la Cpi e non s’impegnano a rispettarne le sentenze. Putin è colpito da un mandato di cattura della Corte per crimini di guerra in Ucraina.

I tre leader s’impegnano, inoltre, a promuovere una riforma delle Nazioni Unite, affinché “possano rispondere in modo più efficace alle sfide globali e meglio adempiere alla missione fondamentale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali”. Secondo Putin, il vertice trilaterale ha pure ribadito l’importanza della libertà di navigazione e del rispetto di tutte le norme del diritto marittimo internazionale”.

Shenzhen: chi c’era al trilaterale

La Casa Bianca ha pubblicato un elenco dei funzionari che hanno partecipato al tra Trump, Xi e Putin. Per gli Usa erano presenti Marco Rubio, segretario di Stato, David Perdue, ambasciatore degli Usa in Cina, Scott Bessent, segretario del Tesoro, Howard Lutnick, segretario al Commercio, e Stephen Miller, capo di gabinetto della Casa Bianca. Per la Cina Cai Qi, capo dello staff di Xi, Wang Yi, ministro degli Esteri, Ma Zhaoxu, vice-ministro degli Esteri, Xie Feng, ambasciatore negli Usa, Zhang Hanhui, ambasciatore in Russia. Per la Russia Serguiei Lavrov, ministro degli Esteri, Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, Maxim Oreshkin, ministro dell’Economia, Andrey Belousov, ministro della Difesa, e Anton Siluanov, ministro delle Finanze.

I risultati del vertice, almeno quelli fin qui noti, sono oggetto di valutazione nella riunione, oggi, a Berlino, dei Paesi europei più vicini all’Ucraina, i cosiddetti Volenterosi, coi negoziatori americani.