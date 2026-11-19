Dopo trilaterale di Shenzhen – Dall’AirForceOne che lo riporta a casa dopo il vertice con Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente Usa Donald Trump chiama l’Europa riunita a Berlino con i negoziatori statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner e le rimprovera di volere stanziare nuovi aiuti all’Ucraina per 45 miliardi di euro, in quello che secondo le fonti di Politico è stato un vero e proprio sfogo.

Il magnate presidente non s’è ancora espresso pubblicamente sui risultati del vertice trilaterale svoltosi a Shenzhen, nel sud della Cina, a margine dell’annuale vertice dell’Apec, l’Associazione per la cooperazione economica Asia Pacifico. Una conferenza stampa è annunciata a Washington domani alle 12.00, le 18.00 in Italia.

Dopo trilaterale Shenzhen: Trump al telefono con i leader europei

Con la sua telefonata, Trump è intervenuto alla riunione di Berlino in cui i sette emissari europei – il presidente francese Emmanuel Macron e i capi del governo di Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia, oltre che i presidenti del Consiglio e della Commissione europei – discutevano della pace in Ucraina con i negoziatori americani e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro era stato preceduto da un consulto fra i capifila dei cosiddetti Volenterosi – Gran Bretagna, Francia e Germania – e dalla proposta della Commissione di raccogliere sui mercati ulteriori 45 miliardi da destinare ad aiuti per l’Ucraina.

Trump, evidentemente, considera la mossa un intralcio ai progetti suoi e di Putin di indurre l’Ucraina ad accettare una soluzione del conflitto che, nel contesto di una rinnovata architettura della sicurezza europea, salvaguardi più gli obiettivi di Mosca che gli interessi di Kiev. Una novità sarebbe l’ok di Putin al coinvolgimento degli europei nei negoziati.

Il trilaterale di Shenzhen con l’inedito formato Cina/Usa/Russia s’è chiuso con una Dichiarazione sulla Pace che non risolve nessuno dei conflitti aperti, ma che impegna Usa, Cina e Russia “a un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione atomica”, nella convinzione che “una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe essere mai combattuta”.

… di qui in avanti, riprende servizio https://giampierogramaglia.eu/2026/11/19/shenzhen-vertice-a-3-pace/ salvo alcuni stralci -…

… Nelle dichiarazioni introduttive, Xi, Trump e Putin hanno avevano detto che avrebbero discusso, tra gli altri temi, del disarmo nucleare e della guerra tra Russia e Ucraina. Al termine dell’incontro non c’è stata una conferenza stampa congiunta. Nel giudizio del New York Times, il vertice è stato più coreografico che sostanziale: ha soddisfatto il desiderio di successo del padrone di casa cinese e l’ansia di riscatto dopo la batosta nel voto di midterm del presidente Usa e ha segnato il ‘reintegro’ del leader russo nella comunità internazionale, da cui l’invasione dell’Ucraina l’aveva parzialmente messo al bando.

Ma, nel contempo,sempre secondo il New York Times, il vertice ha messo in evidenza “la complessità del nuovo ordine internazionale emergente” – e la cui stabilità va misurata sulla durata del mandato di Trump -…

… I tre leader s’impegnano, inoltre, a promuovere una riforma delle Nazioni Unite, affinché “possano rispondere in modo più efficace alle sfide globali e meglio adempiere alla missione fondamentale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali”. Secondo Putin, il vertice trilaterale, inoltre, ha ribadito “l’importanza della libertà di navigazione e del rispetto di tutte le norme del diritto marittimo internazionale” – questa formula è tutto quanto è stato prodotto sull’Iran -…