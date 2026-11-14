Il blocco di tutti i voli negli Stati Uniti, con la messa a terra di tutti gli aerei, durata circa cinque ore e conclusasi intorno alle tre del mattino ora italiana, senza che ne siano ancora chiare le cause, domina l’attualità internazionale questa mattina, anche perché le sue conseguenze si faranno sentire per tutto il fine settimana e hanno diramazioni planetarie, essendo stati fatti atterrare, prima d’arrivare negli Stati Uniti, tutti i velivoli lì diretti.

La Faa, la Federal Aviation Administration, che sovrintende alla sicurezza dei voli negli Stati Uniti, ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto all’obsolescenza del materiale e delle tecnologie attualmente in dotazione e in uso: il segretario di Trasporti Sean Duffy ha subito chiesto 50 miliardi di dollari per l’ammodernamento dei sistemi e ha escluso che dietro lo straordinario provvedimento del blocco dei voli e di mettere a terra tutti gli aerei, che ha come precedente solo quanto avvenne dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, vi siano atti di sabotaggio o di hackeraggio.

Si ipotizza una connessione tra il blocco e la panne di Microsoft, ma anche su questo non vi sono conferme. Che cosa sia effettivamente successo non è chiaro. Ci vorrà del tempo per smaltire le conseguenze dei ritardi e dei disservizi accumulati in quelle cinque ore, con migliaia di voli coinvolti e centinaia di migliaia di viaggiatori penalizzati. Duffy ha parlato di un problema di comunicazione fra i centri di controllo regionali del traffico aereo, da cui dipendono tutti i voli tra un aeroporto e l’altro dell’Unione.

Blocco voli relega in secondo piano vertice trilaterale Usa-Russia-Cina

Il blocco inatteso di tutti i voli fa passare in secondo piano l’annuncio ufficiale dell’inedito vertice trilaterale Usa-Russia-Cina giovedì prossimo 19 novembre, a Shenzhen, nel Sud della Cina, dove ci sarà l’annuale vertice dell’Apec, l’organizzazione per la cooperazione economica Asia – Pacifico.

Nel dare l’annuncio, la Ap smorza le aspettative: l’incontro fra i presidenti Usa Donald Trump, russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping “segnerà un momento senza precedenti”, ma gli analisti dicono che le attese che i loro colloqui “conducano a risultati sostanziali sono basse”; il summit trilaterale, per il quale s’è già parlato di ‘Yalta del XXI Secolo‘, avrà “un significato più simbolico che sostanziale”.

Fra i temi che si ipotizza saranno trattati, le guerre in Iran e in Ucraina e il disarmo nucleare, ora che tutti i principali trattati in materia tra Usa e Russia sono scaduti. Il Washington Post sottolinea che il vertice trilaterale arriva in un momento in cui il presidente Usa è indebolito dalla sconfitta elettorale del 3 novembre, mentre lo scandalo di spionaggio su Nvidia, il gigante dei chips, acuisce le tensioni con la Cina.

Sui media Usa, si ventila l’ipotesi che il magnate presidente, dopo la ‘batosta di midterm,’ possa essere incline a fare concessioni ai suoi interlocutori, pur di ottenere un successo d’immagine. Sempre il WP precisa che la Casa Bianca non prevede un incontro bilaterale Trump–Putin: il che rende ancora più tenui le speranze di reali progressi verso la pace in Ucraina.

Riuniti ieri a Dublino, i leader dei 27 hanno trovato un compromesso al limite del ridicolo su chi debba rappresentare l’Europa nelle trattative sull’Ucraina, adesso che anche la Russia appare d’accordo per una presenza europea al tavolo negoziale, dove Mosca vuole in realtà ridefinire l’architettura di sicurezza europea. Si trattava di individuare un plenipotenziario; si è invece messa insieme una comitiva: Francia, Germania, Italia, Polonia, più la Gran Bretagna, e le istituzioni dell’Ue (Commissione e Consiglio). Lo strapuntino europeo dovrà essere un divano a sette piazze.

Nvidia: sviluppi scandalo aprono conflitto nell’Amministrazione Trump

Quanto agli sviluppi della vicenda Nvidia, le dimissioni dell’amministratore delegato Jensen Huang per una ‘love story’ con una presunta spia cinese, titolare di un’azienda di Singapore, la Megaspeed, aprono un conflitto nell’Amministrazione Trump: il segretario al Commercio Howard Lutnick, che dovrà presto riferire al Congresso, è apertamente criticato dal segretario al Tesoro Scott Bessent perchè non ha esercitato adeguati controlli sull’export di chips ad elevata tecnologia verso la Cina e, in particolare sulle vendite alla Megaspeed. Il segretario di Stato Marco Rubio cerca di cogliere l’occasione per riaffermare il proprio ruolo nelle relazioni Usa–Cina e per dare un giro di vite, come consigliere per la sicurezza nazionale, alle limitazioni all’export di tecnologia verso Pechino.

Ieri, Rubio s’è pure espresso sul conflitto con l’Iran, dicendo che non c’è più bisogno di bombardare, perché il regime di Teheran è già stato economicamente indebolito a sufficienza dalle sanzioni.