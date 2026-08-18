Il Washington Post scrive che “60 giorni dopo la firma dell’accordo con l’Iran, la guerra si trascina e il presidente è impantanato…”. L’intesa di giugno prevedeva due mesi di trattative “per trasformare la tregua in un accordo di pace generale, ma la finestra negoziale s’è chiusa senza che ci sia accordo in vista”. In realtà, il calcolo dei 60 giorni era già saltato quando, a inizio luglio, e inopinatamente, il magnate presidente aveva deciso di tornare a bombardare l’Iran, salvo poi decidere, due settimane più tardi, e altrettanto inopinatamente, di sospendere di nuovo le ostilità.