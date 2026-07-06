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Appuntamenti: 6, Cime, seminario e assemblea; 6 e 10, Fondazione Italia – Usa; 8 e 9, riunioni di redazione; 10, ANPPIA, esecutivo

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dal 6 al 12 luglio:

06/07/2026Movimento europeo, Sala Europa, Ufficio del Parlamento europeo per l’Italia, consultazione pubblica sul quadro finanziario pluriennale Ue, ore 09,20 / 13.30, e, a seguire, assemblea, ore 14.30 / 17.00.

06/07/2026Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia – Usa, consegna attestati Master a studenti, faccio maestro cerimonie, ore 15.00.

08/07/2026Esquilino, riunione di redazione, Santi Numi, ore 18.00.

09/07/2026l’Antifascista, riunione di redazione, virtuale, ore 18.00

10/07/2026Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia – Usa, consegna attestati Master a studenti, faccio maestro cerimonie, ore 15.00.

10/07/2026ANPPIA, Comitato esecutivo, riunione virtuale, ore 18.00.

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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