I miei appuntamenti della settimana dal 6 al 12 luglio:
06/07/2026 – Movimento europeo, Sala Europa, Ufficio del Parlamento europeo per l’Italia, consultazione pubblica sul quadro finanziario pluriennale Ue, ore 09,20 / 13.30, e, a seguire, assemblea, ore 14.30 / 17.00.
06/07/2026 – Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia – Usa, consegna attestati Master a studenti, faccio maestro cerimonie, ore 15.00.
08/07/2026 – Esquilino, riunione di redazione, Santi Numi, ore 18.00.
09/07/2026 – l’Antifascista, riunione di redazione, virtuale, ore 18.00
10/07/2026 – Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia – Usa, consegna attestati Master a studenti, faccio maestro cerimonie, ore 15.00.
10/07/2026 – ANPPIA, Comitato esecutivo, riunione virtuale, ore 18.00.