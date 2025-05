Trump 2: Trump Papa su account ufficiali Casa Bianca

Trump 2 – Una goliardata di dubbio, anzi di pessimo, gusto: un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca nell’imminenza dell’inizio del conclave che, dal 7 maggio, designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile. L’immagine è stata condivisa dal magnate presidente sul suo social Truth: Trump è raffigurato in abito da papa bianco, seduto sul trono di Pietro, con la mitra, il crocifisso al collo e il dito più minaccioso che benedicente, in quello che appare un fotomontaggio della testa di Trump sul corpo di un pontefice. Di recente, Trump ha scherzato sul fatto che diventare papa “sarebbe la sua prima scelta”.

In altri tempi e con altri presidenti un’immagine del genere sugli account ufficiali della Casa Bianca avrebbe suscitato scandalo e indignazione. Oggi e con Trump appare quasi normale e passa quasi inosservata, tanto i media si sono assuefatti agli istrionismi del magnate presidente.

Trump 2: dazi e resilienza economia

Eppure, la giornata non offre notizie dominanti sui giornali Usa e poteva quindi prestarsi a darle spazio. Il New York Times apre con le conseguenze dei dazi sui settori tecnologico e automobilistico, il Washington Post on i tagli alle agenzie di intelligence – ci ritorneremo – e infine il Wall Street Journal con la resilienza dell’economia.

A confermarla due dati. Il primo è che Wall Street ha chiuso in attivo il nono giorno consecutivo, creando la striscia più lunga di giorni positivi dal 2004 e recuperando il terreno perduto dopo che, all’inizio di aprile, Trump aveva annunciato una brusca escalation nella guerra planetaria dei dazi, salvo poi fare marcia indietro e decidere una moratoria di 90 giorni, tranne che per alcuni prodotti e nei confronti della Cina. Il secondo è che il mercato del lavoro negli Usa resta solido, con 177 mila posti creati ad aprile – solo leggermente meno che a marzo (185.000) – e un tasso di disoccupazione stabile al 4,2%.

Trump 2: tagli a bilancio e intelligence, più spese difesa

Sui fronti connessi del bilancio e della sicurezza, il piano della Cia di tagliare 1200 posti di lavoro è parte di un esercizio di riduzione delle dimensioni di tutta la comunità di intelligence statunitense; e a sua volta il ridimensionamento delle agenzie di intelligence è parte di una drastica riduzione delle spese prevista dall’Amministrazione per il 2026.

I risparmi globali sulla spesa federale ammontano a 163 miliardi di dollari, che sono però il risultato – spiega il NYT – di tagli del 23% alle spese extra difesa e di aumenti del 13% alle spese per la difesa. Secondo il giornale, il risultato complessivo è “un drammatico ridimensionamento del ruolo e dell’ampiezza dell’Amministrazione federale”.

Trump 2: dati sicurezza sociale, la parola ai giudici

C’è poi la decisione dell’Amministrazione Trump 2 di rivolgersi alla Corte Suprema per autorizzare il Dipartimento per l’efficienza dell’Amministrazione pubblica – ancora guidato da Elon Musk, non si sa per quanto – ad acquisire i dati personali dei cittadini statunitensi dalla sicurezza sociale.

La vicenda è ben spiegata da tutti i media: un giudice federale del Maryland ha bloccato l’iniziativa perché viola le leggi sulla privacy e una corte d’appello federale ha avallato il blocco, esprimendosi però a maggioranza e dividendosi lungo linee ideologiche. Il che fa sperare all’Amministrazione che la Corte Suprema, dove prevalgono i giudici conservatori, le dia ragione. I dati personali servirebbero – non è ben chiaro come – a combattere sprechi – quali? – nella spesa federale.

In questo contesto, si può leggere un sondaggio per conto della Ap secondo cui l’opinione pubblica, nello scontro fra esecutivo e giudiziario in atto, percepisce più un abuso di potere da parte di Trump che da parte dei giudici . ma fra gli elettori repubblicani prevale il parere opposto -.