I miei appuntamenti della settimana dal 4 al 10 maggio:
04/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 15, speciale dedicato alla Giornata mondiale della Libertà di informazione e di stampa, con ospiti, 10.00/12.00.
04/05/2026 – Fondazione Murialdi, Professione Reporter, incontro organizzativo, 16.00.
05/05/2026 – Seniores, plesso Vittorio Di Lattanzio, classe 4AS/4B, corso di Comunicazione e Informazione, faccio lezione, 09.00/14.00.
05/05/2026 – Stampa Estera, Palazzo Grazioli, dibattito sul tema “Iran e MO – Riuscirà Giorgia Meloni a smarcarsi da Donald Trump su politica estera ed energia?”, ne discuto con Farian Sabahi e Alberto Negri, 15.30.
06/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 16, 14.00/16.00.
07/05/2026 – Roma, International Seminar on Synergies in Communicating Europe, organizzato il 06/07 maggio da PCM/Club of Venice/Sapienza, partecipo a tavola rotonda sessione III, Sapienza, Coris, Salone dei Congressi, via Salaria 115, 09.30/11.15.
08/05/2026 – Seniores, visita al Circo di Massenzio, 10.00.
08/05/2026 – Fondazione Italia-Usa, Camera, Auletta dei Gruppi, consegna degli attestati a Startup, faccio maestro di cerimonie, 15.00.
09/05/2026 – Torino, Palazzo Carignano, Museo del Risorgimento, convegno ‘Torino, ieri, oggi, domani’, organizzato per i 150 anni de La Voce e il Tempo, intervengo sull’informazione internazionale, 15.00.