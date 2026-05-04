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Appuntamenti: 04 e 06, Sapienza, lezioni; 05, Seniores corso e SE dibattito; 07, Sapienza, convegno; 08, Fondazione Italia-Usa, startup; 09, Torino, convegno 150 anni La Voce e il Tempo

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dal 4 al 10 maggio:

04/05/2026Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 15, speciale dedicato alla Giornata mondiale della Libertà di informazione e di stampa, con ospiti, 10.00/12.00.

04/05/2026Fondazione Murialdi, Professione Reporter, incontro organizzativo, 16.00.

05/05/2026Seniores, plesso Vittorio Di Lattanzio, classe 4AS/4B, corso di Comunicazione e Informazione, faccio lezione, 09.00/14.00.

05/05/2026Stampa Estera, Palazzo Grazioli, dibattito sul tema “Iran e MO – Riuscirà Giorgia Meloni a smarcarsi da Donald Trump su politica estera ed energia?”, ne discuto con Farian Sabahi e Alberto Negri, 15.30.

06/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 16, 14.00/16.00.

07/05/2026Roma, International Seminar on Synergies in Communicating Europe, organizzato il 06/07 maggio da PCM/Club of Venice/Sapienza, partecipo a tavola rotonda sessione III, Sapienza, Coris, Salone dei Congressi, via Salaria 115, 09.30/11.15.

08/05/2026Seniores, visita al Circo di Massenzio, 10.00.

08/05/2026Fondazione Italia-Usa, Camera, Auletta dei Gruppi, consegna degli attestati a Startup, faccio maestro di cerimonie, 15.00.

09/05/2026Torino, Palazzo Carignano, Museo del Risorgimento, convegno ‘Torino, ieri, oggi, domani’, organizzato per i 150 anni de La Voce e il Tempo, intervengo sull’informazione internazionale, 15.00.

 

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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