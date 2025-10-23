HomeEuropaUcraina: Trump vara sanzioni contro Russia, Ue verso ok a ricorso ad...
EuropaMondoUsa

Ucraina: Trump vara sanzioni contro Russia, Ue verso ok a ricorso ad assets russi

Scritto il 23/109/2025 per The Watcher Post https://www.thewatcherpost.it/usa/trump-vara-sanzioni-contro-la-russia-ue-verso-lok-al-ricorso-agli-assets-russi/

gp
di gp

-

251023 - Ucraina - Usa - Russia - sanzioni

UcrainaIrritato con Vladimir Putin, Donald Trump mette sanzioni alla Russia per la prima volta da quando è tornato alla Casa Bianca e costringe i leader dei Paesi dell’Ue, riuniti a Bruxelles, ad andargli dietro su un terreno dove finora erano stati battistrada incontrastati: misure economiche e diplomatiche per indurre la Russia ad allentare la presa dell’invasione dell’Ucraina.

La lettura dei media Usa è concorde: la mossa del presidente Trump contro due delle maggiori aziende russe del settore energetico, Rosneft e Lukoil, rispecchia la frustrazione e la delusione dell’Amministrazione Usa verso il presidente Putin, nei cui confronti la pazienza Usa starebbe “venendo meno”.

Nell’annunciare e motivare le sanzioni, definite “massicce”, il segretario al Tesoro Scott Bessent denuncia la “mancanza di un serio impegno russo nel processo di pace per porre termine alla guerra in Ucraina”, definita “un conflitto senza senso”. Resta da vedere quanto terrà questo atteggiamento: sull’Ucraina e nei rapporti con Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha sempre mostrato grande volubilità.

“Speriamo che ora diventi ragionevole”, ha detto Trump di Putin, dopo l’annuncio delle sanzioni. Solo ieri, la Casa Bianca aveva cancellato, o posposto ‘sine die’, la prospettiva di un nuovo vertice Trump / Putin a Budapest a breve termine, dopo una deludente telefonata tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serguiei Lavrov e meno di una settimana dopo averlo annunciato con grande enfasi, in seguito a una telefonata fra i due presidenti.

Le sanzioni vengono dopo mesi di inascoltate richieste in tal senso di Zelensky e di pressioni bipartisan ed europee per colpire la Russia con sanzioni più pesanti nel comparto energetico, che è lo strumento economico che ha finora consentito a Mosca di portare avanti un conflitto logorante nonostante un relativo isolamento internazionale.

Ucraina: Ue, pacchetto sanzioni, verso decisione su assets russi

A Bruxelles, dove si sono riuniti per discutere, fra l’altro, proprio di Ucraina e della difesa europea, i leader dei 27 hanno potuto prendere atto che i loro ministri degli Esteri avevano appena approvato il 19° pacchetto di sanzioni alla Russia, che tocca i settori energetico, bancario e delle cripto-valute.

Inoltre, i leader sei 27 si apprestano a concedere alla Commissione europea il mandato politico d’elaborare la proposta per utilizzare gli assets russi congelati in territorio europeo a sostegno dell’Ucraina – l’Ungheria è contraria: il premier ungherese Viktor Orban sostiene che ciò ostacola gli sforzi di pace di Trump -. Il Belgio, il Paese più esposto, è prudente e chiede garanzie giuridiche precise.

Il mandato politico dovrebbe consentire alla Commissione di presentare ai 27 una proposta formale a dicembre, perché i leader ne discutano al prossimo vertice il 18 dicembre. Secondo Zelensky, presente a Bruxelles, la Russia teme una decisione dell’Ue sugli assets congelati, perché essa “può darci la possibilità di vincere e non solo difenderci”.

I leader del 27 hanno pure rinnovato la determinazione “a conseguire rapidamente e su larga scala” gli obiettivi di difesa da raggiungere entro il 2030 “affinché l’Europa sia meglio attrezzata per agire e affrontare in modo autonomo, coordinato e con un approccio a 360° le sfide e le minacce immediate e future”.

Sono ancora slittate le decisioni sulla competitività, basate sul rapporto presentato oltre un anno fa da Mario Draghi: un vertice informale ‘ad hoc’ è stato fissato per il 12 febbraio. Lo schema sarà molto simile a quello sperimentato al vertice straordinario sulla difesa lo scorso febbraio: una sorta di ‘ritiro’ dove i leader passano fare il punto, in maniera sostanziale e riservata, su un tema cardine dell’agenda europea.

Articolo precedente
Guerre in bilico: Gaza si negozia; Ucraina salta vertice Trump – Putin
gp
gphttps:
Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

ARTICOLI CORRELATI

ULTIMI ARTICOLI

251020 - Europa - Sharm - foto di famiglia

MO / Ucraina: un’Europa cortigiana, zerbino di Trump

gp - 0
Un mondo a parte, un continente di cortigiani, l’Europa vista a Sharm-el-Sheikh lunedì 13 ottobre: leader chiamati ad assistere e ad applaudire alla firma...

Appuntamenti: 20 e 21, Ifg, lezioni; 22, Seniores, corso; 23 e...

251017 - Ucraina - Trump - Zelensky - Casa Bianca

Ucraina: Trump nega a Zelensky i Tomahawk, punta su vertice con...

251017 - Ucraina - trump - Putin - telefonata

Ucraina, Trump chiama Putin, riceve Zelensky. MO, tregua a rischio

251016b - Gaza - salme

MO: Gaza, salme ostaggi e disarmo Hamas primi intoppi fragile tregua

251014 Trump - Gaza - Sharm

MO: Gaza, Trump vede l’alba di un nuovo giorno, ma restano...

usa 2020

coronavirus - elezioni - democrazia - ostaggio

Coronavirus: elezioni rinviate, democrazia in ostaggio

gp - 0
Elezioni rinviate, elezioni in forse, presidenti, premier, parlamenti prorogati: la pandemia tiene in ostaggio le nostre democrazie e, in qualche caso, le espone alla...
coronavirus - Usa - Trump - scorciatoia - migranti

Coronavirus: Trump, contagio scorciatoia per promesse mancate

coronavirus - Usa - Michigan - Lansing

Coronavirus: Usa, ‘trumpiani’ Michigan contro lockdown

coronavirus - Usa - prove - Cina - Powell

Coronavirus: Usa, “Abbiamo le prove”, il mantra che fa paura

coronavirus - Usa - Bright - Trump

Coronavirus: Usa, Bright, Mr. Vaccino, accusa Trump

coronavirus - Usa - Locke

Coronavirus: Usa, caso Locke e record (negativi) di Trump

Si ringraziano ZUMA PRESS e KIKA PRESS per i contributi fotografici. Foto, video e testi presenti su GIAMPIEROGRAMAGLIA.EU provengono anche dalla rete Internet, per un utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro. Al fine di rispettare il regime di libera circolazione e di non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi vengono effettuate le opportune verifiche. Pregasi segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato

Contatti: giampiero.gramaglia@gmail.com

© 2024 giampierogramaglia.eu. All Rights Reserved. Credits

ALTRE STORIE
251022 guerre - Gaza - aiuti

Guerre in bilico: Gaza si negozia; Ucraina salta vertice Trump –...

gp - 0