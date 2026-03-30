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Appuntamenti: 30 e 01, Sapienza, Lettere, lezioni: 30, Seniores, assemblea; 30, Infocivica, webinar; 01-03/04, Urbino, Ifg

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dal 30 marzo al 5 aprile:

30/03/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 7, 10.00/12.00.

30/03/2026Seniores, assemblea, Città dei Ragazzi di Roma, via della Pisana, a partire dalle 10.30.

30/03/2026 – Infocivica e ComPubblica, webinar per discutere del libro Guerre in codice di Michela Mezza, partecipo alla discussione con molti altri, ore 15.00/17.00.

01/04/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 8, 14.00/16.00.

01-03/04/2026Urbino, Ifg, redazione Il Ducato.

 

 

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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