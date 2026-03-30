I miei appuntamenti della settimana dal 30 marzo al 5 aprile:
30/03/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 7, 10.00/12.00.
30/03/2026 – Seniores, assemblea, Città dei Ragazzi di Roma, via della Pisana, a partire dalle 10.30.
30/03/2026 – Infocivica e ComPubblica, webinar per discutere del libro Guerre in codice di Michela Mezza, partecipo alla discussione con molti altri, ore 15.00/17.00.
01/04/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 8, 14.00/16.00.
01-03/04/2026 – Urbino, Ifg, redazione Il Ducato.
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