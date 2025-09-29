Settimana dal 29/09/2025 allo 05/10/2025
01-03/10/2025 – Urbino, Ifg, esami scritti ed orali di ammissione al 17° biennio dell’Istituto per la formazione al giornalismo – mattina e pomeriggio, fino ad esaurimento prove -.
03/10/2025 – Ciampino, Sala consiliare, Mfe, presentazione e discussione sul libro ‘Non succede, ma se succede siamo pronti?’, di Andriulli/Frignani/Govoni, modero dibattito, ore 17.00.
04/10/2025 – Napoli, Palazzo Reale, Cortile delle Carrozze, nell’ambito di Campania Libri Festival presentazione del libro ‘Mario Draghi, la speranza non è una strategia’ di Cristina La Bella, intervengo, ore 16.20.