Appuntamenti: 1-3/10, Ifg, esami ammissione; 3, Ciampino, Mfe, dibattito; 4, Napoli, libro Draghi

Settimana dal 29/09/2025 allo 05/10/2025

01-03/10/2025Urbino, Ifg, esami scritti ed orali di ammissione al 17° biennio dell’Istituto per la formazione al giornalismo – mattina e pomeriggio, fino ad esaurimento prove -.

03/10/2025Ciampino, Sala consiliare, Mfe, presentazione e discussione sul libro ‘Non succede, ma se succede siamo pronti?’, di Andriulli/Frignani/Govoni, modero dibattito, ore 17.00.

04/10/2025Napoli, Palazzo Reale, Cortile delle Carrozze, nell’ambito di Campania Libri Festival presentazione del libro ‘Mario Draghi, la speranza non è una strategia’ di Cristina La Bella, intervengo, ore 16.20.

Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

