Il Settimanale, speciale Referendum – Il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno affronta quesiti controversi e attuali. Ma c’è un’altra soglia da superare, prima ancora dello spoglio sui contenuti: quella della partecipazione. È il quorum, meccanismo previsto dall’articolo 75 della Costituzione italiana, che da tempo solleva interrogativi sulla tenuta della democrazia diretta in Italia e su quale significato abbia oggi, per i cittadini, l’atto stesso del voto.

Il quorum stabilisce che almeno il 50% più uno degli aventi diritto debba recarsi alle

urne affinché il voto sia valido. La logica è chiara: impedire che una minoranza attiva

possa cancellare una legge senza un adeguato consenso popolare. Ma in un Paese

segnato da un astensionismo strutturale, questa soglia può diventare un limite che

svuota il significato stesso della consultazione.

Negli ultimi nove referendum nazionali, solo uno ha superato il quorum. Un dato che

riflette la crescente difficoltà nel mobilitare l’elettorato su temi complessi. Anche in

questa tornata referendaria, l’astensione viene incoraggiata come strategia politica:

alcuni esponenti del centrodestra, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa,

hanno dichiarato di voler fare “propaganda per il non voto”, puntando al fallimento per

via della mancata partecipazione.

Uno strumento pensato per allargare la base democratica rischia così di essere

utilizzato per neutralizzarla. Il referendum serve infatti a ratificare un’idea politica già

condivisa da gran parte della popolazione: in questo senso, la società anticipa la

politica. Perché il quorum sia raggiunto, è però necessaria una maturazione collettiva

sui temi in gioco.

La storia lo conferma: i referendum con maggiore affluenza — tra cui quelli su forma

istituzionale (1946), divorzio (1974), aborto (1981), e acqua pubblica (2011) —

riguardavano questioni profondamente sentite e dibattute, e causa di forti divisioni

nel tessuto sociale. Nel mondo iperconnesso di oggi, dove i nuovi media moltiplicano

gli spazi di espressione e confronto, è legittimo interrogarsi sul perché certi temi

“caldi”, ad esempio la cittadinanza ai figli di immigrati, restino voci di sottofondo, senza

tradursi in scelte consapevoli e partecipazione concreta.

Referendum 8/9 giugno: le alternative al quorum

Visto il progressivo svuotamento di efficacia del referendum, occorre ragionare sul

modo con cui si potrebbe invertire – o quantomeno mitigare – un trend caratterizzato

non solo da bassa affluenza, ma anche da un voto che, se viene espresso, non incide.

Diverse sono le alternative, come l’introduzione di un quorum dinamico, basato

sull’affluenza media o proporzionato ai votanti attivi; oppure, come accade in Svizzera,

la sua eliminazione. Sebastiano Messina scrive sull’Espresso: “La soluzione c’è.

Abolire il quorum. Semplicemente. Se la maggioranza degli italiani non è interessata

al quesito, è giusto che decidano quelli che lo sono”.

Ma oltre alla questione tecnica, è il senso stesso del referendum che va ripensato.

Come ricorda Domani, “il quorum è diventato un comodo alibi per sottrarsi al

confronto”, e la strategia dell’astensione ha cominciato a consolidarsi con la famosa

indicazione di Silvio Berlusconi di “andare al mare” durante il referendum del 2003.

Forse è in atto un ripensamento radicale da parte del cittadino sul suo modo di

partecipare alla vita politica: le varie forme di attivismo estremista come Ultima

Generazione, i boicottaggi e le proteste ne sono l’esempio. Il problema è quindi

complesso e svela un’impalcatura democratica sempre più fragile, che fatica a

sensibilizzare attivamente la popolazione al voto e talvolta vede gli stessi enti politici

sabotare i “diritti e doveri” sanciti dalla Costituzione.

Il referendum, pensato per dare voce diretta al cittadino, oggi si ritrova in bilico tra

disillusione e trasformazione. Interrogarci sul suo funzionamento è necessario. Ma

ancora più urgente è ricostruire il legame — oggi indebolito — tra cittadino e

decisione pubblica.

di Andrea Bilotta, Alessandra Fioravanti e Joaldo N’Kombo