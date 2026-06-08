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Appuntamenti: 8, Camera, Fondazione Italia-Usa, consegna attestati master

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dall’8 al 14 giugno:

08/06/2025Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia – Usa, consegna degli attestati del Master a studenti, faccio maestro cerimonie, ore 15.00.

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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