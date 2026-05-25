HomeAppuntamentiAppuntamenti: 25 e 27, Sapienza, Lettere, lezioni; 25, libro voto donne; 27,...
Appuntamenti

Appuntamenti: 25 e 27, Sapienza, Lettere, lezioni; 25, libro voto donne; 27, MDM, convegno; 28, democrazia, dibattito; 29/31, ANPPIA, congresso

gp
di gp

-

I miei appuntamenti della settimana dal 25 al 31 Maggio:

25/05/2026Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula ex Cisadu, lezione 21, speciale dedicato a fake news e fact checking, con Giulia Pozzi, 10.00/12.00.

25/05/2026Circolo Pd di Ponte Milvio, via della Farnesina 37, presentazione del libro ‘Voto alle donne‘, ne discuto con uno degli autori Mario Avagliano e vari altri, ore 18.30.

27/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, lezione 22, fusa con evento PE / MDM / Osservatorio TuttiMedia, c/o sede PE, piazza Venezia 11, Sala Europa, su ‘l’Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva’, 15.00/18.00.

28/05/2026Roma, Galleria Arca di Noesis, Omaggio alla Democrazia, ne discuto con vari altri, ore 18.30.

29-31/05/2026Rimini, ANPPIA, XXI Congresso nazionale.

 

 

 

 

Articolo precedente
Trump tra negoziati in stallo con l’Iran e sviluppi inchiesta fallito attentato
gp
gphttps:
Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

ARTICOLI CORRELATI

ULTIMI ARTICOLI

usa 2020

coronavirus - elezioni - democrazia - ostaggio

Coronavirus: elezioni rinviate, democrazia in ostaggio

gp - 0
Elezioni rinviate, elezioni in forse, presidenti, premier, parlamenti prorogati: la pandemia tiene in ostaggio le nostre democrazie e, in qualche caso, le espone alla...
coronavirus - Usa - Trump - scorciatoia - migranti

Coronavirus: Trump, contagio scorciatoia per promesse mancate

coronavirus - Usa - Michigan - Lansing

Coronavirus: Usa, ‘trumpiani’ Michigan contro lockdown

coronavirus - Usa - prove - Cina - Powell

Coronavirus: Usa, “Abbiamo le prove”, il mantra che fa paura

coronavirus - Usa - Bright - Trump

Coronavirus: Usa, Bright, Mr. Vaccino, accusa Trump

coronavirus - Usa - Locke

Coronavirus: Usa, caso Locke e record (negativi) di Trump