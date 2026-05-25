I miei appuntamenti della settimana dal 25 al 31 Maggio:
25/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula ex Cisadu, lezione 21, speciale dedicato a fake news e fact checking, con Giulia Pozzi, 10.00/12.00.
25/05/2026 – Circolo Pd di Ponte Milvio, via della Farnesina 37, presentazione del libro ‘Voto alle donne‘, ne discuto con uno degli autori Mario Avagliano e vari altri, ore 18.30.
27/05/2026 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, lezione 22, fusa con evento PE / MDM / Osservatorio TuttiMedia, c/o sede PE, piazza Venezia 11, Sala Europa, su ‘l’Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva’, 15.00/18.00.
28/05/2026 – Roma, Galleria Arca di Noesis, Omaggio alla Democrazia, ne discuto con vari altri, ore 18.30.
29-31/05/2026 – Rimini, ANPPIA, XXI Congresso nazionale.