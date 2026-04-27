I miei appuntamenti della settimana dal 26 aprile al 3 maggio:
27/04/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 14, 10.00/12.00.
27/04/2026 – Tutti Europa venti trenta, riunione virtuale
29/04/2026 – Padova, Facoltà teologica del Triveneto, convegno ‘Cristianesimo e Democrazia‘, faccio intervento.
30/04/2026 – Seniores, plesso Vittorio Di Lattanzio, classe 4scientifico1, corso di Comunicazione e Informazione, faccio lezione, 09.00/14.00.
Buon Primo Maggio – Buon Primo Maggio – Buon Primo Maggio – Buon Primo Maggio – Buon Primo Maggio
.