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Appuntamenti: 27, Sapienza, lezione; 29, Padova, convegno: 30, Seniores, corso

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dal 26 aprile al 3 maggio:

27/04/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 14, 10.00/12.00.

27/04/2026Tutti Europa venti trenta, riunione virtuale

29/04/2026Padova, Facoltà teologica del Triveneto, convegno ‘Cristianesimo e Democrazia‘, faccio intervento.

30/04/2026Seniores, plesso Vittorio Di Lattanzio, classe 4scientifico1, corso di Comunicazione e Informazione, faccio lezione, 09.00/14.00.

Buon Primo MaggioBuon Primo MaggioBuon Primo MaggioBuon Primo Maggio – Buon Primo Maggio

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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