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Appuntamenti: 13 e 15, Sapienza, lezioni ed esami; 14, Seniores corso; 15, ComPubblica convegno

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di gp

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I miei appuntamenti della settimana dal 13 al 19 aprile:

13/04/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 10, 10.00/12.00.

13/04/2026Roma, Sapienza, sessione esami congiunta Giornalismo internazionale e Agenzie e Nuovi Media, aula Bonaiuti, 12.00.

14/04/2026Seniores, Plesso Federico Caffé, via di Villa Pamphili 86, classe 4BE, corso di Comunicazione e Informazione.

15/04/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 11, 14.00/16.00.

15/04/2026ComPubblica, 35 anni d’impegno, evento anniversario, Esperienza Europa David Sassoli, Piazza Venezia 6, mattina e pomeriggio, faccio intervengo.

 

 

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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