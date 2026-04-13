I miei appuntamenti della settimana dal 13 al 19 aprile:
13/04/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 10, 10.00/12.00.
13/04/2026 – Roma, Sapienza, sessione esami congiunta Giornalismo internazionale e Agenzie e Nuovi Media, aula Bonaiuti, 12.00.
14/04/2026 – Seniores, Plesso Federico Caffé, via di Villa Pamphili 86, classe 4BE, corso di Comunicazione e Informazione.
15/04/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 11, 14.00/16.00.
15/04/2026 – ComPubblica, 35 anni d’impegno, evento anniversario, Esperienza Europa David Sassoli, Piazza Venezia 6, mattina e pomeriggio, faccio intervengo.
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