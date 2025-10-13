HomeEuropaMO: tutti gli ostaggi liberi, Trump alla Knesset parla di pace, ma...
EuropaMedio OrienteMondoUsa

MO: tutti gli ostaggi liberi, Trump alla Knesset parla di pace, ma esalta la forza

Scritto il 13/10/2025 per The Watcher Post https://www.thewatcherpost.it/news/mo-ostaggi-liberi-trump-esalta-la-forza-e-parla-di-pace/

gp
di gp

-

251013 - Gaza - Israele - ostaggi
Freed Israeli hostage Eitan Mor arrives at Beilinson hospital in Petah Tikva, Israel, after he was released from Hamas captivity in the Gaza Strip, Monday. (AP Photo Ariel Schalit)

E’ davvero successo: tutti i 20 ostaggi ancora in vita, catturati in Israele il 7 ottobre 2023 e trattenuti in cattività per oltre due anni nella Striscia di Gaza, sono liberi e sono già stati giunti in Israele, dove hanno ritrovato le loro famiglie: prima sette, poi gli altri. In cambio, è in corso la liberazione di circa 1900 detenuti palestinesi, fra cui 250 ergastolani, molti dei quali escono dalla prigione di Ofer nel Negev e vengono portati a Ramallah, in CisGiordania..

ìSi attua, dunque, il primo punto degli accordi perfezionati in Egitto venerdì scorso tra Israele e Hamas, con la mediazione di Egitto, Qatar, Turchia e Stati Uniti. Deve ora essere completata la resa dei resti degli ostaggi deceduti durante la loro prigionia – si calcola siano una trentina -, per ognuno dei quali Israele restituirà le salme di dieci palestinesi uccisi nel conflitto che ha fatto oltre 67 mila vittime nella Striscia di Gaza, in gran parte donne e bambini.

Per il resto, la tregua tiene – non si ha notizia di vittime, stamane -; l’esercito israeliano resta lungo le postazioni assegnategli – controlla oltre la metà del territorio –; e il flusso degli aiuti, ripreso, va avanti, cosicché nella Striscia, non si muore più di fame e di stenti -.

Questa mattina, migliaia di israeliani si erano ritrovati sulla piazza degli Ostaggi a Tel Aviv: cantavano e manifestavano la propria gioia alla notizia dell’inizio delle liberazioni, avvenuto intorno alle 07.00 – ora italiana -.

Il presidente Usa Donald Trump, giunto in Israele in mattinata, ha ricevuto una calorosa accoglienza ed è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che lo ha ringraziato per il suo ruolo nel mediare, con Egitto, Qatar e Turchia, l’accordo di cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas.

Trump ha poi fatto un lungo discorso alla Knesset, in larga parte improvvisato, scandito da applausi dell’assemblea e, da Tel Aviv, della piazza che lo ascoltava dagli altoparlanti. Trump ha detto: “Fin dal primo giorno della fondazione de moderno Israele, Stati Uniti e Israele sono rimasti uniti attraverso vittorie e sconfitte, attraverso gioia e dolore… Abbiamo costruito industrie insieme, abbiamo fatto scoperte insieme, abbiamo affrontato il male insieme, abbiamo combattuto insieme questa guerra e, forse la cosa più bella di tutte, abbiamo fatto la pace insieme. E questa settimana, contro ogni previsione, abbiamo fatto l’IMPOSSIBILE e riportato a casa i nostri ostaggi”.

Le anticipazioni del suo discorso, diffuse dalla Casa Bianca, contengono molti spunti positivi: Trump ha detto che Israele non ha più nulla da raggiungere sul campo di battaglia e deve quindi pensare a fare la pace, dopo due anni di guerra con Hamas e di schermaglie con gli Hezbollah e l’Iran; e – uscendo dalla traccia – ha chiesto al presidente israeliano Isaac Herzog di perdonare Netanyahu, che affronta un processo per corruzione e altri reati.

Ma, parlando a braccio, Trump ha intessuto il suo discorso di strafalcioni, smargiassate, ripetizioni: è statop uno show surreale: il presidente s’è vantato di avere concluso “otto guerre in otto mesi”, ha esaltato la forza militare degli Usa e di Israele; ha distribuito – e s’è attribuito – elogi sperticati; ha offerto ramoscelli d’olivo, intrecciati a minacce, ai palestinesi e all’Iran.

Agli israeliani, ha detto: “E’ ora di godere della vostra vittoria, della prosperità”. Ai Paesi arabi, che è il momento di riprendere il percorso degli Accordi d’Abramo e normalizzare i rapporti con Israele. Ai palestinesi, di concentrarsi sulla ricostruzione. “L’attenzione su Gaza deve interamente concentrarsi sul ripristino dei fondamenti della stabilità, della sicurezza, della dignità e dello sviluppo economico, affinché possano finalmente avere la vita migliore che i loro figli meritano”.

La parola ‘miracolo’ è tornata più volte: “Gli Stati Uniti e Israele non sono mai stati così forti e così rispettati nel Mondo”, ha detto e ripetuto tra applausi scroscianti. Minime le contestazioni, che sono state comunque silenziate.

Avendo accumulato un notevole ritardo sui tempi previsti, Trump è poi volatio a Sharm-el-Sheik, dove l’ha accolto il padrone di casa, l’egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, e dove ha trovat.o rappresentanti dei Paesi mediatori e di vari Paesi arabi e musulmani e i leader di vari Paesi europei, fra cui la premier italiana Giorgio Meloni, nonostante che l’Europa abbia avuto scarso ruolo in tutta questa vicenda. AntoniuomCosta, presidente del Consuiglio europeo, ha detto: “Giù il cappello davanti al piano di pace di Trump per Gaza”.

A Sharm, c’era il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, non c’era Netanyahu.

Articolo precedente
Trump 2 ‘dottor Jekill e Mr Hyde’ tra Medio Oriente e fronti interni
gp
gphttps:
Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

ARTICOLI CORRELATI

ULTIMI ARTICOLI

usa 2020

coronavirus - elezioni - democrazia - ostaggio

Coronavirus: elezioni rinviate, democrazia in ostaggio

gp - 0
Elezioni rinviate, elezioni in forse, presidenti, premier, parlamenti prorogati: la pandemia tiene in ostaggio le nostre democrazie e, in qualche caso, le espone alla...
coronavirus - Usa - Trump - scorciatoia - migranti

Coronavirus: Trump, contagio scorciatoia per promesse mancate

coronavirus - Usa - Michigan - Lansing

Coronavirus: Usa, ‘trumpiani’ Michigan contro lockdown

coronavirus - Usa - prove - Cina - Powell

Coronavirus: Usa, “Abbiamo le prove”, il mantra che fa paura

coronavirus - Usa - Bright - Trump

Coronavirus: Usa, Bright, Mr. Vaccino, accusa Trump

coronavirus - Usa - Locke

Coronavirus: Usa, caso Locke e record (negativi) di Trump

Si ringraziano ZUMA PRESS e KIKA PRESS per i contributi fotografici. Foto, video e testi presenti su GIAMPIEROGRAMAGLIA.EU provengono anche dalla rete Internet, per un utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro. Al fine di rispettare il regime di libera circolazione e di non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi vengono effettuate le opportune verifiche. Pregasi segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato

Contatti: giampiero.gramaglia@gmail.com

© 2024 giampierogramaglia.eu. All Rights Reserved. Credits

ALTRE STORIE
251012 - MO - Gaza - Trump

Trump 2 ‘dottor Jekill e Mr Hyde’ tra Medio Oriente e...

gp - 0