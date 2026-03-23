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Appuntamenti: 23/24/25, Europa, Cime, dialogo, Consulta; 24, CRE, dialogo; 25, Sapienza, lezione; 27, IFG, esami

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I miei appuntamenti della settimana dal 23 al 29 marzo:

23/03/2026Roma, Cime, assembleaPalazzo Valentini, Sala David Sassoli, ore 16.00/19.00.

24/03/2026Roma, Sapienza, Dialoghi sull’Europa X edizione, Dipartimento di Scienze Politiche, ‘Europa, che fare?‘, coordino dialogo con Pier Vigilio Dastoli, Nicoletta Pirozzi, Roberto Santaniello, ore 10.00/12.00.

24/03/2026CRE, c/o Tennis Club Parioli, presentazione libro ‘Grifoni d’Europa‘ di Alessandra Oddi Baglioni e Nicoletta Manetti, coordino dialogo con autrici, Daniela Vergara, giornalista, e Gabriele Mazzoletti, presidente Cre, ore 18.30.

25/03/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 6, 14.00/16.00.

25/03/2026Roma, Palazzo Senatorio, Aula Giulio Cesare, assemblea dei cittadini sul futuro dell’Europa e a seguire assemblea Consulta Europa, ore 17.00.

27/03/2026Urbino, Ifg, esami conclusivi primo anno XVI Biennio.

 

 

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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