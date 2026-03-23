I miei appuntamenti della settimana dal 23 al 29 marzo:
23/03/2026 – Roma, Cime, assemblea, Palazzo Valentini, Sala David Sassoli, ore 16.00/19.00.
24/03/2026 – Roma, Sapienza, Dialoghi sull’Europa X edizione, Dipartimento di Scienze Politiche, ‘Europa, che fare?‘, coordino dialogo con Pier Vigilio Dastoli, Nicoletta Pirozzi, Roberto Santaniello, ore 10.00/12.00.
24/03/2026 – CRE, c/o Tennis Club Parioli, presentazione libro ‘Grifoni d’Europa‘ di Alessandra Oddi Baglioni e Nicoletta Manetti, coordino dialogo con autrici, Daniela Vergara, giornalista, e Gabriele Mazzoletti, presidente Cre, ore 18.30.
25/03/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 6, 14.00/16.00.
25/03/2026 – Roma, Palazzo Senatorio, Aula Giulio Cesare, assemblea dei cittadini sul futuro dell’Europa e a seguire assemblea Consulta Europa, ore 17.00.
27/03/2026 – Urbino, Ifg, esami conclusivi primo anno XVI Biennio.
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