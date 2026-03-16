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Appuntamenti: 16/17/18, Sapienza, lezioni e lauree; 19 e 20, Uspi, Cime, libri

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I miei appuntamenti della settimana dal 16 al 22 marzo:

16/03/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 4, 14.00/16.00.

17/03/2026Roma, Sapienza, Coris, cdl Mcdg, sessione di laurea, 09.00

18/03/2026Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 5, 14.00/16.00.

19/03/2026Roma, Uspi, sede, Consiglio nazionale, ore 14.30.

19/03/2026Roma, Sapienza, Fondazione, presentazione del libro Mario Draghi. La speranza non è una strategia di Cristina La Bella, intervengo con diversi altri, Facoltà di Economia, Sala delle Lauree, ore 16.00.

19/03/2026Roma, libreria Tomo, via Etruschi 4, presentazione del libro Il Disegno di Federico Zatti, dialogo con l’autore, ore 18.00.

20/03/2026Cime, comitato accademico e degli esperti, gdl governance /comunicazione, riunione virtuale, 17.30.

 

 

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Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

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