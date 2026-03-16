I miei appuntamenti della settimana dal 16 al 22 marzo:
16/03/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 4, 14.00/16.00.
17/03/2026 – Roma, Sapienza, Coris, cdl Mcdg, sessione di laurea, 09.00
18/03/2026 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, aula Frugoni, lezione 5, 14.00/16.00.
19/03/2026 – Roma, Uspi, sede, Consiglio nazionale, ore 14.30.
19/03/2026 – Roma, Sapienza, Fondazione, presentazione del libro Mario Draghi. La speranza non è una strategia di Cristina La Bella, intervengo con diversi altri, Facoltà di Economia, Sala delle Lauree, ore 16.00.
19/03/2026 – Roma, libreria Tomo, via Etruschi 4, presentazione del libro Il Disegno di Federico Zatti, dialogo con l’autore, ore 18.00.
20/03/2026 – Cime, comitato accademico e degli esperti, gdl governance /comunicazione, riunione virtuale, 17.30.