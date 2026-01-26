HomeAppuntamentiAppuntamenti: 26, corso Seniores e master Fondazione Italia-Usa; 27, assemblea Tasso; 28,...
Appuntamenti: 26, corso Seniores e master Fondazione Italia-Usa; 27, assemblea Tasso; 28, Sapienza, esami Lettere e Coris, e presentazione libro Conticchio; 29 e 30, Il Ducato

I miei appuntamenti della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio:

26/01/2026Seniores, Liceo Giordano Bruno, succursale, via delle Isole Curzolane 71, classe 4CX, corso di Comunicazione e Informazione, 09.00/14.00.

26/01/2026Fondazione Italia-Usa, Camera, Auletta dei Gruppi, consegna attestati Master, faccio da maestro di cerimonie, 15.00.

27/01/2026Roma, Liceo Tasso, via Sicilia 168, assemblea, intervengo a dibattito sull’attualità internazionale “ai tempi di Trump”, con Mattia Diletti, 09.00/12.00

28/01/2026Sapienza, esami, Lettere, Agenzie e Nuovi media, e Coris, Giornalismo internazionale, Aula Alfa, ore 11.00.

28/01/2026Roma, Palazzo Valentini, Sala consiliare, presentazione del romanzo di Rosella ConticchioBuon Vento, Amore mio‘, intervengo con Roberto Santaniello e Nicola Forlani, ore 17.00.

29 e 30/01/2026Urbino, Ifg, primo numero cartaceo nuovo biennio de Il Ducato.

 

 

 

 

Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

