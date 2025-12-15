HomeAppuntamentiAppuntamenti: 15, Seniores, corso; 16, Coris, esami; 17, Campobasso, festival Geopolitica nei...
Appuntamenti: 15, Seniores, corso; 16, Coris, esami; 17, Campobasso, festival Geopolitica nei Borghi; 18-19, Urbino, Ifg, lezioni; 18, Seminario permanente, webinar

Settimana dal 15/12/2025 al 21/12/2025:

15/12/2025Seniores, Liceo Giordano Bruno, via delle Isole Curzolane 71, classe 4Dx, corso comunicazione e informazione, 09.00/14.00.

15/12/2025Mfe, assemblea sezione Roma, c/o UNAR, via Aldrovandi 16, 18.15.

16/12/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, sessione pre-esami, locale T040, 09.30.

17/12/2025Campobasso, Sala della Costituzione, festival Geopolitica nei Borghi, edizione 2025, dialogo con il professor Gianluca Pastori su ‘Un Mondo che cambia, fra (dis)ordine interno e sfide internazionali‘, dialogo , ore 10.30.

18/12/2025Ifg, Urbino, lezione ed esercitazione, 09.00/13.00 e 14.30/18.30.

18/12/2025Seminario Permanente, webinar su “Ambasciatori e giornalisti a scuola dal nemico: la comunicazione istituzionale e diplomatica al tempo di social networks e IA“, 18.00.

19/12/2025Ifg, Urbino, lezione ed esercitazione, 09.00/13.00.

19/12/2025Voci Meridiane, presentazione del libro di Rosella Conticchio

 

 

 

 

Ucraina: Trump, 'europei deboli'; Zelensky, 'grazie, Italia'
