Settimana dal 15/12/2025 al 21/12/2025:

15/12/2025 – Seniores, Liceo Giordano Bruno, via delle Isole Curzolane 71, classe 4Dx, corso comunicazione e informazione, 09.00/14.00.

15/12/2025 – Mfe, assemblea sezione Roma, c/o UNAR, via Aldrovandi 16, 18.15.

16/12/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, sessione pre-esami, locale T040, 09.30.

17/12/2025 – Campobasso, Sala della Costituzione, festival Geopolitica nei Borghi, edizione 2025, dialogo con il professor Gianluca Pastori su ‘Un Mondo che cambia, fra (dis)ordine interno e sfide internazionali‘, dialogo , ore 10.30.

18/12/2025 – Ifg, Urbino, lezione ed esercitazione, 09.00/13.00 e 14.30/18.30.

18/12/2025 – Seminario Permanente, webinar su “Ambasciatori e giornalisti a scuola dal nemico: la comunicazione istituzionale e diplomatica al tempo di social networks e IA“, 18.00.

19/12/2025 – Ifg, Urbino, lezione ed esercitazione, 09.00/13.00.

19/12/2025 – Voci Meridiane, presentazione del libro di Rosella Conticchio