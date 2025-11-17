HomeAppuntamentiAppuntamenti: 17/18, Ifg, lezioni ed esercitazioni; 17, Cime, assemblea; 19, Seniores, corso;...
Appuntamenti

Appuntamenti: 17/18, Ifg, lezioni ed esercitazioni; 17, Cime, assemblea; 19, Seniores, corso; 20 e 21, Sapienza, Coris, lezioni; 21, libro Rustichelli

gp
di gp

-

Settimana dal 17/11/2025 al 23/11/2025:

17/11/2025Urbino, Ifg, lezioni ed esercitazioni, 11.30/18.30.

17/11/2025Cime, assemblea, c/o Cgil nazionale o da remoto, 17.00/19.30.

18/11/2025 – Urbino, Ifg, lezioni ed esercitazioni, 09.00/13.00 e 14.00/18.00.

19/11/2025 . Seniores, IIS Giorgi, classe 4As, corso Comunicazione e Informazione, 09.00/14.00.

20/11/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 16, 12.00.

21/11/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 17, 12.00.

21/11/2025Roma, Libreria Koob, largo Gentile da Fabriano 16, con Daniela Brancati presento libro ‘Superluna’, di Andrea Rustichelli. Modera Annamaria Barbato Ricci.

Articolo precedente
Trump 2: un test i voti per sindaco di New York e governatori di New Jersey e Virginia
gp
gphttps:
Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

ARTICOLI CORRELATI

ULTIMI ARTICOLI

251101 - Trump 2 - Casa Bianca - demolizione

Trump 2: il presidente che guarda all’estero invischiato nello shutdown

gp - 0
Trump 2 - Dopo una settimana dominata dagli echi della missione in Asia del presidente Donald Trump, vertici multilaterali e bilaterali e l’incontro chiave...
251030 - Trump - Xi - dazi

Usa-Cina: Trump vede Xi, dazi un po’ giù in cambio di...

251028 - Trump - Gaza - guerra

Trump cerca la pace dei dazi in Asia, ma a Gaza...

251028 - Giappone - Trump - Takaichi

Trump in Giappone: intesa totale con premier Takaichi, “Nuova età dell’oro...

251027 - dazi - Trump - Asia - Asean

Dazi: Usa e Cina verso una tregua armata, se Trump e...

251024 - dazi - Usa - Canada - Reagan

Dazi: Trump rompe con il Canada per uno spot, ma riapre...

usa 2020

coronavirus - elezioni - democrazia - ostaggio

Coronavirus: elezioni rinviate, democrazia in ostaggio

gp - 0
Elezioni rinviate, elezioni in forse, presidenti, premier, parlamenti prorogati: la pandemia tiene in ostaggio le nostre democrazie e, in qualche caso, le espone alla...
coronavirus - Usa - Trump - scorciatoia - migranti

Coronavirus: Trump, contagio scorciatoia per promesse mancate

coronavirus - Usa - Michigan - Lansing

Coronavirus: Usa, ‘trumpiani’ Michigan contro lockdown

coronavirus - Usa - prove - Cina - Powell

Coronavirus: Usa, “Abbiamo le prove”, il mantra che fa paura

coronavirus - Usa - Bright - Trump

Coronavirus: Usa, Bright, Mr. Vaccino, accusa Trump

coronavirus - Usa - Locke

Coronavirus: Usa, caso Locke e record (negativi) di Trump

Si ringraziano ZUMA PRESS e KIKA PRESS per i contributi fotografici. Foto, video e testi presenti su GIAMPIEROGRAMAGLIA.EU provengono anche dalla rete Internet, per un utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro. Al fine di rispettare il regime di libera circolazione e di non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi vengono effettuate le opportune verifiche. Pregasi segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato

Contatti: giampiero.gramaglia@gmail.com

© 2024 giampierogramaglia.eu. All Rights Reserved. Credits

ALTRE STORIE
251104 - Trump 2 - voto - Mamdani

Trump 2: un test i voti per sindaco di New York...

gp - 0