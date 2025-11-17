Settimana dal 17/11/2025 al 23/11/2025:
17/11/2025 – Urbino, Ifg, lezioni ed esercitazioni, 11.30/18.30.
17/11/2025 – Cime, assemblea, c/o Cgil nazionale o da remoto, 17.00/19.30.
18/11/2025 – Urbino, Ifg, lezioni ed esercitazioni, 09.00/13.00 e 14.00/18.00.
19/11/2025 . Seniores, IIS Giorgi, classe 4As, corso Comunicazione e Informazione, 09.00/14.00.
20/11/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 16, 12.00.
21/11/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 17, 12.00.
21/11/2025 – Roma, Libreria Koob, largo Gentile da Fabriano 16, con Daniela Brancati presento libro ‘Superluna’, di Andrea Rustichelli. Modera Annamaria Barbato Ricci.