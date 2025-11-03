HomeAppuntamentiAppuntamenti: 03, Seniores, corso; 04, Buozzi, webinar; 04/06/07, Sapienza, esami e...
Appuntamenti

Appuntamenti: 03, Seniores, corso; 04, Buozzi, webinar; 04/06/07, Sapienza, esami e lezioni

Settimana dal dallo 03/11/2025 allo 09/11/2025:

03/11/2025Seniores, corso Comunicazione e Informazione, Giordano succursale, classe 4Bx, 09.00/14.00.

04/11/2025Sapienza, Lettere e Coris, sessioni esami Agenzie e Nuovi Media e Giornalismo internazionale, locale T040, ore 11.00.

04/11/2025 Fondazione Bruno Buozzi, webinar su tecnologia e informazione, ore 15.30

06/11/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 11 evento, 10.00.

06/11/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 12, 12.00.

07/11/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 13, 12.00.

Giampiero Gramaglia, nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è un noto giornalista italiano. Svolge questa professione dal 1972, ha lavorato all'ANSA per ben trent'anni e attualmente continua a scrivere articoli per diverse testate giornalistiche.Puoi rimanere connesso con Giampiero Gramaglia su Twitter

