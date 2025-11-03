Settimana dal dallo 03/11/2025 allo 09/11/2025:

03/11/2025 – Seniores, corso Comunicazione e Informazione, Giordano succursale, classe 4Bx, 09.00/14.00.

04/11/2025 – Sapienza, Lettere e Coris, sessioni esami Agenzie e Nuovi Media e Giornalismo internazionale, locale T040, ore 11.00.

04/11/2025 – Fondazione Bruno Buozzi, webinar su tecnologia e informazione, ore 15.30

06/11/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 11 evento, 10.00.

06/11/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 12, 12.00.

07/11/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di Giornalismo internazionale, Aula Oriana, lezione 13, 12.00.