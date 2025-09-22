HomeAppuntamentiAppuntamenti: 23, Lettere, lauree; 25 e 26, Coris, lezioni; e molto altro
Appuntamenti: 23, Lettere, lauree; 25 e 26, Coris, lezioni; e molto altro

Settimana dal 22/09/2025 al 28/09/2025

23/09/2025 Sapienza, Lettere, cdl EeS, sessione di laurea, Aula Romeo, ore 09.00.

24/09/2025Cime, CoFuE, riunione virtuale, ore 15.30.

24/09/2025Mfe, c/o Unar, dibattito su crisi democrazia e risposta federalista, ore 18.30.

25/09/2025 Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di giornalismo internazionale, lezione 1, Aula Oriana, 12.00.

25/09/2025Stampa Estera, dibattito su politica estera italiana, ore 16.00.

25/09/2025Associazione Santo Stefano, assemblea virtuale, ore 17.00.

26/09/2025Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di giornalismo internazionale, lezione 2, Aula Oriana, 12.00.

27/09/2025Multi, Giardini di Piazza Vittorio, presentazione Esquilino, ore 11.30.

 

 

Trump 2: otto mesi in lotta con i media, ma gli editori lo lasciano vincere
Kirk: un martire per Trump e il popolo Maga, tra fervore religioso e opportunismo politico
