Settimana dal 22/09/2025 al 28/09/2025
23/09/2025 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, sessione di laurea, Aula Romeo, ore 09.00.
24/09/2025 – Cime, CoFuE, riunione virtuale, ore 15.30.
24/09/2025 – Mfe, c/o Unar, dibattito su crisi democrazia e risposta federalista, ore 18.30.
25/09/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di giornalismo internazionale, lezione 1, Aula Oriana, 12.00.
25/09/2025 – Stampa Estera, dibattito su politica estera italiana, ore 16.00.
25/09/2025 – Associazione Santo Stefano, assemblea virtuale, ore 17.00.
26/09/2025 – Sapienza, Coris, cdl Mcdg, corso di giornalismo internazionale, lezione 2, Aula Oriana, 12.00.
27/09/2025 – Multi, Giardini di Piazza Vittorio, presentazione Esquilino, ore 11.30.