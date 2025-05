Gli Appuntamenti della settimana dal 26/05/2025 allo 02/06/2025:

26/05/2025 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, lezione 21, Aula Procacci, 10.00/12.00.

28/05/2025 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso Agenzie e Nuovi Media, lezione 22, Aula Toesca, 14.00/16.00.

28/05/2025 – CRE, c/o Tennis Club Parioli, Stati Uniti / Italia, minoranza, gender, inclusione nella nuova geo-politica, conferenza con Paola Panarese e Mattia Diletti, conduce Angelo Baiocchi, partecipo, 18.00/19.30.

30/05/2025 – Cime, assemblea, sala David Sassoli di Palazzo Valentini, partecipo, 15,00/18,30.

30/05/2025 – Università per l’Europa, Aula Multimediale Centro linguistico Sapienza, via dello Scalo di San Lorenzo 82, convegno su ‘Come cambiano gli Usa. E i rapporti con l’Europa?‘, intervengo, 16.30/19.30.